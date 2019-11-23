В Одессе почтили память жертв Голодомора. Фоторепортаж

В Одессе на улице Леонтовича 23 ноября горожане, чиновники, духовенство и военные возложили цветы и колоски пшеницы к памятнику жертвам Голодомора в Украине.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе почтили память жертв Голодомора

В Одессе почтили память жертв Голодомора

В Одессе почтили память жертв Голодомора

В Одессе почтили память жертв Голодомора

В Одессе почтили память жертв Голодомора

В Одессе почтили память жертв Голодомора

В Одессе почтили память жертв Голодомора

В Одессе почтили память жертв Голодомора

В Одессе почтили память жертв Голодомора

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, День памяти жертв Голодоморов, согласно президентским указам 1998 и 2007 годов, ежегодно отмечается в четвертую субботу ноября. В этот день в храмах Киева и на территории всей страны проходят поминальные панихиды.

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