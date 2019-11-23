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23 листопада • оновлено в 12:41
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В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору. Фоторепортаж

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В Одесі на вулиці Леонтовича 23 листопада городяни, чиновники, духовенство і військові поклали квіти і колоски пшениці до пам'ятника жертвам Голодомору в Україні.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися всі фото, доскролльте сторінку до кінця).

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В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

В Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, День пам'яті жертв Голодоморів, згідно президентським указам 1998 і 2007 років, щорічно відзначається в четверту суботу листопада. В цей день в храмах Києва та на території всієї країни проходять поминальні панахиди.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси фотографии
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