В Одессе обрушился 5-этажный жилой дом: под завалами несколько квартир. Фото и видео

По одной из версий, инцидент могли спровоцировать ремонтные работы

Обрушилась часть стены здания, в которой находится несколько квартир

В Одессе на улице Торговой частично обрушилось пятиэтажный жилой дом, под завалами оказались несколько квартир.

Спасатели проводят работы по разбору разрушенных конструкций и поиску пострадавших, сообщает пресс-служба МВД Украины (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Обрушилась часть стены, в которой находится примерно 6-7 квартир, уточнили в ГСЧС области изданию Odessit.

По одной из версий, инцидент мог произойти из-за ремонтных работ, которые проводились в доме.

Очевидцы также рассказали, что на улице чувствуется запах газа.

"Вниз рухнула вся квартира, кроме одной комнаты. Обвал похоронил и мою машину. В 16:20 услышали, как трещит дом, схватили документы и животных и выбежали. Остались без ничего", – рассказала она "Думской".

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. К ликвидации привлечены 42 спасателя и 9 единиц техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области 14 мая обрушилось здание бывшего кинотеатра "Промінь". В результате ЧП погиб один человек, еще один пострадал.

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