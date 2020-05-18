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18 травня • оновлено в 19:31
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В Одесі обвалився 4-поверховий житловий будинок: зруйновані декілька квартир. Фото і відео

  • Обвалилася частина стіни будівлі, пошкоджено декілька квартир

    З будівлі евакуювали людей

    За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

    За однією з версій, інцидент могли спровокувати ремонтні роботи

69.9т
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В Одесі на вулиці Торговій частково обвалився чотириповерховий житловий будинок, пошкоджені декілька квартир.

З будівлі евакуювали людей. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, повідомляється на сайті ДСНС (щоб подивитися фото та відео, проскрольте новину до кінця).

В Одесі обвалився 5-поверховий житловий будинок: зруйновані декілька квартир

За даними відомства, частково пошкоджені три квартири на четвертому, третьому і другому поверхах, в яких проживали 17 осіб. На момент події їх не було вдома.

З будівлі евакуювали 8 мешканців, у тому числі двох дітей. Всього в будинку 30 квартир.

До ліквідації наслідків обвалення залучені 45 осіб особового складу та 12 одиниць техніки.

За однією з версій, інцидент міг статися через ремонтні роботи, які проводилися в будинку, пише Odessit.

Очевидці також розповіли, що на вулиці відчувається запах газу.

Мешканка квартири №4, яка розташовувалася на третьому поверсі будівлі, ледве встигла врятуватися до обвалення.

"Вниз звалилася вся квартира, крім однієї кімнати. Обвал поховав і мою машину. О 16:20 почули, як тріщить будинок, схопили документи і тварин і вибігли. Залишилися без нічого", – розповіла вона "Думській".

В Одесі обвалився 5-поверховий житловий будинок: зруйновані декілька квартир
В Одесі обвалився 5-поверховий житловий будинок: зруйновані декілька квартир
В Одесі обвалився 5-поверховий житловий будинок: зруйновані декілька квартир
В Одесі обвалився 5-поверховий житловий будинок: зруйновані декілька квартир
В Одесі обвалився 5-поверховий житловий будинок: зруйновані декілька квартир
В Одесі обвалився 5-поверховий житловий будинок: зруйновані декілька квартир

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Закарпатській області 14 травня обвалилася будівля колишнього кінотеатру "Промінь". В результаті НП загинула одна людина, ще одна постраждала.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Одеса
Тег
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