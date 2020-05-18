Полиция назвала возможную причину обвала дома в Одессе

Причиной обрушения части жилого дома в Одессе могли стать земляные работы, которые велись на стройплощадке рядом.

Сам дом уже имел небольшой крен, заявил "Думской" начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

Названа возможная причина обвала дома в Одессе ГСЧС

Эксперты полагают, что к обрушению могло привести смещение грунта.

"Дом имел небольшой крен. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал", – рассказал Бех.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на улице Торговой частично обрушился четырехэтажный жилой дом. В результате инцидента разрушены три квартиры. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!