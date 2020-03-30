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30 березня • оновлено в 17:42
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В Одесі масово наплювали на карантин: на пляжах аншлаг. Фоторепортаж

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Десятки тисяч жителів Одеси у зв'язку з теплою погодою проігнорували вимогу МОЗ та влади країни залишатися вдома через пандемію коронавірусу.

В останні дні повітря в Одесі прогрілося до +18, тому одесити заполонили пляжі, парки та узбережжя, повідомляє OBOZREVATEL

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Facebook/Олександр Юр'єв

Багато людей приїжджають з маленькими дітьми.

Також практично ніхто не носить масок. Про карантин в Одесі не нагадує нічого.

Як зазначив начальник Управління патрульної поліції в Одеській області Олександр Гостищев, одесити гуляють в парках і на узбережжі, сидять великими компаніями, смажать шашлики, а зауваження поліцейських і муніципальної охорони ігнорують або просто тікають від правоохоронців.

У зв'язку зі складною ситуацією мерія міста спільно з керівництвом управління Нацполіції на засіданні 30 березня запропонувала розглянути питання впровадження штрафів за порушення режиму карантину.

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Facebook / Svetlana Malinovskaya

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Facebook / Олександр Юр'єв

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Odessa Online

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Odessa online

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Facebook Андрія Котляра

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Одесити масово ігнорують карантин

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, доктор Комаровський розповів, коли закінчиться карантин в Україні.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Слепые безумцы...
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1
1
Руденко Сергей
Руденко Сергей
ну да, пока в морги не начнут вести, не зашевелятся
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
В Италии тоже именно так начиналось, смешки, барбекю. Теперь никто не смиется и карантин не нарушает.
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Одеса Одеса в деталях

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