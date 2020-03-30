В Одесі масово наплювали на карантин: на пляжах аншлаг. Фоторепортаж

Десятки тисяч жителів Одеси у зв'язку з теплою погодою проігнорували вимогу МОЗ та влади країни залишатися вдома через пандемію коронавірусу.
В останні дні повітря в Одесі прогрілося до +18, тому одесити заполонили пляжі, парки та узбережжя, повідомляє OBOZREVATEL
Одесити масово ігнорують карантин
Facebook/Олександр Юр'єв
Багато людей приїжджають з маленькими дітьми.
Також практично ніхто не носить масок. Про карантин в Одесі не нагадує нічого.
Як зазначив начальник Управління патрульної поліції в Одеській області Олександр Гостищев, одесити гуляють в парках і на узбережжі, сидять великими компаніями, смажать шашлики, а зауваження поліцейських і муніципальної охорони ігнорують або просто тікають від правоохоронців.
У зв'язку зі складною ситуацією мерія міста спільно з керівництвом управління Нацполіції на засіданні 30 березня запропонувала розглянути питання впровадження штрафів за порушення режиму карантину.
Одесити масово ігнорують карантин
Одесити масово ігнорують карантин
Facebook / Svetlana Malinovskaya
Одесити масово ігнорують карантин
Одесити масово ігнорують карантин
Facebook / Олександр Юр'єв
Одесити масово ігнорують карантин
Odessa Online
Одесити масово ігнорують карантин
Odessa online
Одесити масово ігнорують карантин
Facebook Андрія Котляра
Одесити масово ігнорують карантин
Одесити масово ігнорують карантин
Одесити масово ігнорують карантин
Одесити масово ігнорують карантин
Одесити масово ігнорують карантин
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, доктор Комаровський розповів, коли закінчиться карантин в Україні.
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