В Одессе – коллапс с больными COVID-19: под больницами очереди из "скорых". Фото

Карина Бондаренко Одесса 10:37, 16.09.2020 Обновлено: 10:39, 16.09.2020

В Одессе показали огромную очередь из "скорых" с зараженными коронавирусом возле приемного отделения больницы.

Местный житель Александр Ивасивка-Навроцкий насчитал 16 машин возле городской больницы №3 на проулке Обсерваторном и опубликовал соответствующее фото на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Четыре из них стояли чуть в стороне, с открытыми всеми дверями. Другие выстроились в очередь. Работник скорой то-ли немного профессионально, может чуть небрежно, чуть буднично и без лишних эмоций сказал – Да, очередь в приемное отделение. Приходится ждать. У экипажей, которые ожидали у приемного отделения, двери также были открыты. Мне кажется, что "скорые" простояли на территории больницы с пациентами несколько часов", – написал одессит.

Очередь из "скорых" в Одессе.
Александр Ивасивка-Навроцкий в Facebook
Коллапс с больными коронавирусом.
Александр Ивасивка-Навроцкий в Facebook

Мужчина отметил, что из окон больницы на втором и третьем этажах был слышен "страшный и надсадный" кашель.

"Легочное гепанье, треск, терзания старых мехов – вот с чем ассоциируются звуки этого кашля", – добавил Ивасивка-Навроцкий.

Возле больницы стоят 16 машин.
Александр Ивасивка-Навроцкий в Facebook
Территория больницы в Одессе.
Александр Ивасивка-Навроцкий в Facebook
В сети показали фото очереди из "скорых".
Александр Ивасивка-Навроцкий в Facebook
Машины скорой помощи в Одессе.
Александр Ивасивка-Навроцкий в Facebook
Скриншот.
Александр Ивасивка-Навроцкий в Facebook
Скриншот.
Александр Ивасивка-Навроцкий в Facebook
Скриншот.
Александр Ивасивка-Навроцкий в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 15 сентября в Украине было установлено два рекорда COVID-19 – наибольшее количество умерших и выздоровевших за сутки. По словам главы Минздрава Максима Степанова, зафиксировано 76 летальных случаев и 1 514 фактов выздоровления.

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Одесса

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