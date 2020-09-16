В Одесі – колапс із хворими на COVID-19: під лікарнями черги зі швидких. Фото

В Одесі показали величезну чергу зі швидких із зараженими коронавірусом біля приймального відділення лікарні.

Місцевий житель Олександр Івасівка-Навроцький нарахував 16 машин біля міської лікарні №3 на провулку Обсерваторному і опублікував відповідне фото на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Чотири з них стояли трохи осторонь, з відкритими усіма дверима. Інші вишикувалися в чергу. Працівник швидкої якось трохи професійно, може, трохи недбало, трохи буденно і без зайвих емоцій сказав: "Так, черга в приймальне відділення. Доводиться чекати". У екіпажів, які очікували біля приймального відділення, двері також були відчинені. Мені здається, що "швидкі" простояли на території лікарні з пацієнтами кілька годин", – написав одесит.

Черга зі швидких в Одесі. Олександр Івасівка-Навроцький в Facebook

Колапс з хворими на коронавірус. Олександр Івасівка-Навроцький в Facebook

Чоловік зазначив, що з вікон лікарні на другому і третьому поверхах було чути "страшний і надсадний" кашель.

"Легеневе гепання, тріск, терзання старих міхів – ось з чим асоціюються звуки цього кашлю", – додав Івасівка-Навроцький.

Біля лікарні стоять 16 машин. Олександр Івасівка-Навроцький в Facebook

Територія лікарні в Одесі. Олександр Івасівка-Навроцький в Facebook

У мережі показали фото черги з "швидких". Олександр Івасівка-Навроцький в Facebook

Машини швидкої допомоги в Одесі. Олександр Івасівка-Навроцький в Facebook

Скріншот. Олександр Івасівка-Навроцький в Facebook

Скріншот. Олександр Івасівка-Навроцький в Facebook

Скриншот. Олександр Івасівка-Навроцький в Facebook

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