В Одессе фанаты 'русского мира' кричали 'Слава Новороссии'. Видео

В Одессе в День победы над нацизмом 9 мая некоторые люди намеренно провоцировали, выкрикивая из толпы антиукраинские лозунги: "Слава Новороссии", "Одесса – русский город" и прочее.

Видео об этом распространялось по сети. Как сообщает портал 048.ua, женщина, которая кричала о "Новороссии", позже была задержана полицией (чтобы посмотреть видео, доскролльте о конца новости).

В толпе людей были пожилые люди, которые агрессивно выкрикивали что-то неясное о "бандеровцах", которые якобы приехали из Львова. Также провокаторы кричали "вон из Одессы". Их снимали на камеры телефонов. В ответ одна из женщин тыкала в камеру зад своей собачки.

Кроме того, участники так званного "Бессмертного полка" скандировали "Донбасс, мы с тобой".

В местной полиции сообщили, что в целом в городских мероприятиях приняло участие около 10 тысяч человек.

"Всего за сегодняшний день полицейские привлекли к административной ответственности девять человек, на которых в целом составлен двенадцать административных протоколов и одно постановление", – сообщил глава полиции Одесской области Олег Бех.

Он добавил, что начато два уголовных производства по фактам пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Среди нарушений – мелкое хулиганство, злостное неповиновение, нарушение правил карантина людей, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, пропаганда георгиевской ленты и коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе произошли потасовки между полицией и участниками "Бессмертного полка".