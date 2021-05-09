В Одессе произошли потасовки между полицией и участниками 'Бессмертного полка'. Видео

В Одессе в День победы над нацизмом 9 мая состоялась акция российской пропагандистской общественной организации "Бессмертный полк". Во время нее правоохранители взялись задержать мужчину, который кричал "Одесса – российский город", а люди выступили против этого.

В итоге между правоохранителями и участниками произошла потасовка. Однако нарушителей закона копы все же задержали, передает "Думская" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что также у одного из участников шествия отобрали портрет советского маршала Георгия Жукова с запрещенной в Украине георгиевской лентой.

В полиции Одесщины добавили, что в целом во время массовых мероприятий в городе задержали шестерых людей – пятерых на Аллее Славы и еще одного из 412-й береговой батареи. Среди них 63-летний мужчина, который пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, и 17-летний парень со свастикой.

На старшего мужчину правоохранители составили протокол по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской ленты) Кодекса об админнарушениях. Ему за это грозит штраф от 850 до 2250 грн. Хотя в Украине, согласно закону, за изготовление и распространение такой ленты может грозить и уголовная ответственность.

Два протокола были составлены на одесситов из-за мелкого хулиганства, еще два – за неповиновение полиции и один – за нарушение правил карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 9 мая произошел спор между участником АТО на востоке Украины и несколькими женщинами, которые начали ругаться на него, потому что он был в форме Вооруженных сил Украины.