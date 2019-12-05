Головна Новини
5 грудня • оновлено в 21:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса

В Одесі дістали перший труп зі згорілого коледжу: відео 18+

16.9т
Читати матеріал російською

З Одеського коледжу, який згорів 4 грудня, дістали перший труп.

Як повідомила пресслужба ГУ НП Одеської області, це тіло дорослої жінки.

"Тіло дорослої жінки без ознак життя правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі. Зараз поліцейські встановлюють її особу", – йдеться у повідомленні.

Новини
"Я вимагаю!" Зеленський виступив із гучною заявою після пожежі в Одесі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
26
2
Смішно
0
Цікаво
51
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Махал Махалыч 01.12.2019 20:57 Вой расейского быдла всем слышен? Этот скот приполз сюда - но не на расейские сайты. На паРРаше есть про что писать - сегодня сдохло штук 20 расейских подонков - и пару кацaпских личинок - автобус с этим скотом разбился упав с моста. Но! Эта падаль вся воняет здесь! Эти негодяи расейские не путЕну по лбу стучат с требованием навести порядок на дорогах, в автобусных парках, в правилах вождения - и все это на росее. Нет - негодяи здесь визжат! Вопрос. Кому этот росейский скот мышибратья? Может быть кто то себя отождествляет с этими выродками в качестве одиннарота? Нравится такое быдлo росейское? Там все такие. Других, "не таких" расеян не бывает в принципе! Это подонки, мародеры и убийцы! Рюзге скот - генетический мусор, патологические негодяи - паразитирующие на наше планете. Расеяны не должны жить. Их просто необходимо уничтожить всех - только так Украина получит шанс в будущем! Только без этих тварей - а какие они - читайте и смотрите сами!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Уверен, что среди жертв есть ypодственники Махалыча=Касапыча=Махова и прочих свидомых вы6лядков, что верещали 2 мая. И это только начало их странствий. Сами виноваты.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Mokrov Vadim
Mokrov Vadim
Обоз, а можно было не лепить Новогоднюю рекламму в новостях посвящённых трагедии? Или бабло в первую очередь?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини

Топпублікації

Топблоги