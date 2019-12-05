В Одесі дістали перший труп зі згорілого коледжу: відео 18+

З Одеського коледжу, який згорів 4 грудня, дістали перший труп.

Як повідомила пресслужба ГУ НП Одеської області, це тіло дорослої жінки.

"Тіло дорослої жінки без ознак життя правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі. Зараз поліцейські встановлюють її особу", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь охопив майже всі поверхи. У результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.

OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.

Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем із проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Єдиною впізнаною жертвою залишається 17-річна студентка, яку вже впізнали батьки. У соцмережах повідомили, що це Ксюша Бабенко.