Подозреваются в терроризме: в Одессе для обмена пленными отпустили из-под стражи 11 человек

Приморский районный суд Одессы 27 декабря в рамках подготовки к новому обмену пленными освободил из-под стражи 11 обвиняемых в совершении терактов.
Как сообщает "Думская", лиц, которые обвиняются или уже осуждены за совершение террористических актов на территории города и Одесской области, планируют обменять на граждан Украины, захваченных боевиками.
В частности, утром суд освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.
Иллюстрация. Обмен пленными
Апостроф
Известно, что всех их вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" возле Горловки, где в воскресенье, 29 декабря, должен состояться обмен.
Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгений Подмазко и Екатерина Фотева
Думская
Как сообщал OBOZREVATEL:
В рамках подготовки к обмену выпустили из-под стражи пособника российских террористов Николая Бутрименко. 29 июля 2014 года он уведомил оккупантов о позициях украинских военнослужащих, которых потом расстреляли.
Жовтневый районный суд Мариуполя отпустил из-под стражи под личные обязательства Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова. Они являются фигурантами расследования о захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года. В ходе нападения погибли шесть человек.
Украина может обменять и троих обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли 4 человека. В список для обмена российской стороной были включены Сергей Башлыков, Владимир Дворников и Виктор Тетюцкий.
27 декабря в зале суда была освобождена спортсменка Дарья Мастикашева, которую подозревали в государственной измене. По версии СБУ, женщина вербовала бывших участников АТО для терактов.
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