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27 декабря • обновлено в 21:56
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/ Одесса

Подозреваются в терроризме: в Одессе для обмена пленными отпустили из-под стражи 11 человек

1.5т
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Приморский районный суд Одессы 27 декабря в рамках подготовки к новому обмену пленными освободил из-под стражи 11 обвиняемых в совершении терактов.

Как сообщает "Думская", лиц, которые обвиняются или уже осуждены за совершение террористических актов на территории города и Одесской области, планируют обменять на граждан Украины, захваченных боевиками.

В частности, утром суд освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.

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Иллюстрация. Обмен пленными

Иллюстрация. Обмен пленными

Апостроф

Известно, что всех их вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" возле Горловки, где в воскресенье, 29 декабря, должен состояться обмен.

Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгений Подмазко и Екатерина Фотева

Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгений Подмазко и Екатерина Фотева

Думская

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Место
Украина Одесса
Теги
терроризм новости Одессы обмен
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Комментарии
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
А убийцы, насильники и мародёры шесть лет уже ссут в уши мα//данному вислоухому лоху как героически воюют с соракатысячным контингентом российских войск..
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вот пример обмена пленных * российских воинов* в Украине: " для обмена Дарья Мастикашева...сделка о признании ею своей вины в обмен на освобождение.. Дарья отправляется в пункт сбора для дальнейшего обмена, и после проведённого обмена Дарья вернется обратно в Украину в родной город к матери и ребёнку." Плять, позорники!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
И кто из них *российские пленные ..", *граждане России* ? Или воевали на Донбассе? Кастрюли, вы отдаёте ГРАЖДАН Украины , выгоняете их из Украины, нарушая Конституцию! Вы просто гавкучие шавки!
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