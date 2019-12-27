Подозреваются в терроризме: в Одессе для обмена пленными отпустили из-под стражи 11 человек

Приморский районный суд Одессы 27 декабря в рамках подготовки к новому обмену пленными освободил из-под стражи 11 обвиняемых в совершении терактов.

Как сообщает "Думская", лиц, которые обвиняются или уже осуждены за совершение террористических актов на территории города и Одесской области, планируют обменять на граждан Украины, захваченных боевиками.

В частности, утром суд освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.

Иллюстрация. Обмен пленными Апостроф

Известно, что всех их вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" возле Горловки, где в воскресенье, 29 декабря, должен состояться обмен.

Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгений Подмазко и Екатерина Фотева Думская

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