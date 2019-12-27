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27 грудня • оновлено в 21:57
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/ Одеса

Підозрюються в тероризмі: в Одесі для обміну полоненими відпустили з-під варти 11 осіб

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Приморський районний суд Одеси 27 грудня в рамках підготовки до нового обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у здійсненні терактів.

Як повідомляє "Думская", осіб, які звинувачуються або вже засуджені за вчинення терористичних актів на території міста та Одеської області, планують обміняти на громадян України, захоплених бойовиками.

Зокрема, вранці суд звільнив з-під варти підозрюваних у скоєнні півтора десятка вибухів (переважно біля волонтерських центрів) Олександра Шевцова, Ігоря Удовенка, Євгенія Подмазка та Катерину Фотєву; організатора вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубника, а також низку інших осіб із подібними звинуваченнями.

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Ілюстрація. Обмін полоненими

Ілюстрація. Обмін полоненими

Апостроф

Відомо, що всіх їх вивезли на контрольний пункт в'їзду/виїзду (КПВВ) "Майорське" біля Горлівки, де в неділю, 29 грудня, має відбутися обмін.

Олександр Шевцов, Ігор Удовенко, Євген Подмазко і Катерина Фотеєва

Олександр Шевцов, Ігор Удовенко, Євген Подмазко і Катерина Фотеєва

Думская

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Обмін полоненими
Місце
Україна Одеса
Теги
тероризм новини Одеси обмін
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
А убийцы, насильники и мародёры шесть лет уже ссут в уши мα//данному вислоухому лоху как героически воюют с соракатысячным контингентом российских войск..
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вот пример обмена пленных * российских воинов* в Украине: " для обмена Дарья Мастикашева...сделка о признании ею своей вины в обмен на освобождение.. Дарья отправляется в пункт сбора для дальнейшего обмена, и после проведённого обмена Дарья вернется обратно в Украину в родной город к матери и ребёнку." Плять, позорники!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
И кто из них *российские пленные ..", *граждане России* ? Или воевали на Донбассе? Кастрюли, вы отдаёте ГРАЖДАН Украины , выгоняете их из Украины, нарушая Конституцию! Вы просто гавкучие шавки!
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