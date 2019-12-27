Підозрюються в тероризмі: в Одесі для обміну полоненими відпустили з-під варти 11 осіб

Приморський районний суд Одеси 27 грудня в рамках підготовки до нового обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у здійсненні терактів.
Як повідомляє "Думская", осіб, які звинувачуються або вже засуджені за вчинення терористичних актів на території міста та Одеської області, планують обміняти на громадян України, захоплених бойовиками.
Зокрема, вранці суд звільнив з-під варти підозрюваних у скоєнні півтора десятка вибухів (переважно біля волонтерських центрів) Олександра Шевцова, Ігоря Удовенка, Євгенія Подмазка та Катерину Фотєву; організатора вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубника, а також низку інших осіб із подібними звинуваченнями.
Ілюстрація. Обмін полоненими
Апостроф
Відомо, що всіх їх вивезли на контрольний пункт в'їзду/виїзду (КПВВ) "Майорське" біля Горлівки, де в неділю, 29 грудня, має відбутися обмін.
Олександр Шевцов, Ігор Удовенко, Євген Подмазко і Катерина Фотеєва
Думская
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У рамках підготовки до обміну випустили з-під варти пособника російських терористів Миколу Бутрименка. 29 липня 2014 року він повідомив окупантів про позиції українських військовослужбовців, яких потім розстріляли.
Жовтневий районний суд Маріуполя відпустив з-під варти під особисті зобов'язання Євгенія Дружиніна, Олександра Стрельниковича, Віктора Скрипника та В'ячеслава Бірюкова. Вони є фігурантами розслідування про захоплення будівлі Маріупольського ГУВС 9 травня 2014 року. Під час нападу загинули шестеро людей.
Україна може обміняти і трьох обвинувачених у теракті в Харкові біля Палацу спорту в 2015 році, у результаті якого загинули 4 людини. У список для обміну російською стороною були включені Сергій Башликов, Володимир Дворніков і Віктор Тетюцький.
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