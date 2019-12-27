Підозрюються в тероризмі: в Одесі для обміну полоненими відпустили з-під варти 11 осіб

Приморський районний суд Одеси 27 грудня в рамках підготовки до нового обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у здійсненні терактів.

Як повідомляє "Думская", осіб, які звинувачуються або вже засуджені за вчинення терористичних актів на території міста та Одеської області, планують обміняти на громадян України, захоплених бойовиками.

Зокрема, вранці суд звільнив з-під варти підозрюваних у скоєнні півтора десятка вибухів (переважно біля волонтерських центрів) Олександра Шевцова, Ігоря Удовенка, Євгенія Подмазка та Катерину Фотєву; організатора вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубника, а також низку інших осіб із подібними звинуваченнями.

Ілюстрація. Обмін полоненими Апостроф

Відомо, що всіх їх вивезли на контрольний пункт в'їзду/виїзду (КПВВ) "Майорське" біля Горлівки, де в неділю, 29 грудня, має відбутися обмін.

Олександр Шевцов, Ігор Удовенко, Євген Подмазко і Катерина Фотеєва Думская

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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