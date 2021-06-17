В курортном Черноморске под Одессой морем пронеслось торнадо. Видео стихии

В курортном городе Черноморск Одесской области очевидцы заметили большой смерч, который пронесся прямо над морем. Торнадо сняли на видео, после чего кадры со стихией попали в сеть.

Соответствующий ролик 17 июня опубликовали в Telegram-канале "Одесса INFO". Огромный вихрь образовался в Черном море, но к берегу он не приблизился.

Как видно из кадров, недалеко от торнадо находился корабль. Сам смерч имел форму треугольника, а "гриб" вихря слился с огромным облаком в небе, визуально делая явление просто огромным. По своим очертаниям все это напоминало ядерный взрыв.

К слову, сегодня Черноморску, находящемуся чуть южнее Одессы, повезло – и непогода, которая царила в жемчужине у моря, его не задела.

Видео дня

А в самой Одессе разыгралась гроза с градом и шквалами, порывы ветра достигали 15-17 м / с.

На завтра, 18 июня, по Одессе объявлено штормовое предупреждение. По информации синоптиков здесь ожидается сильный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 9-14 м / с, порывы до 20 м / с. Температура ночью +17 ... + 19 градусов, днем +23 ... + 25 градусов. Температура морской воды 18-19 градусов тепла.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе после проливных дождей "зацвело" море, туристов предупредили об опасности.