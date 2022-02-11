В Кривом Роге массово не расследуются уголовные дела про воровство бюджетных денег – блогер

Уголовные производства, связанные с присвоением бюджетных денег в Кривом Роге не расследуются. Об этом пишет блогер Михаил Шнайдер и заявляет, что информацию о проблемах со следствием могут скрывать от руководства правоохранительных органов и президента Владимира Зеленского.

"Например, дело №12021040230000243 о том, как частная компания присвоила городские деньги на реконструкции светотехники в аэропорту Кривого Рога... до сих пор никому не сообщено о подозрении … Следователи ссылаются на "объективные обстоятельства", которые не позволили им сделать работу. О чем конкретно идет речь – не сообщается. И что? Попросили суд продлить досудебное расследование на полгода, и суд продлил. Время же все стерпит".

Видео дня

Аналогично идет следствие по уголовному делу №12021040230000062 о воровстве в Кривом Роге на реконструкции дворца культуры "Мистецький". "В течение года не был проведен осмотр объекта преступления с участием эксперта, не назначены судебные экспертизы, даже не установлены и не допрошены свидетели, которым известны обстоятельства преступления, не осуществлен временный доступ к документам. … Следовательно, никому не сообщили о подозрении. Как вы уже догадались – по "объективным причинам", – возмущен Михаил Шнайдер.

Также автор рассказывает, что затягивается расследование дела №12020040230001598, по факту служебного подлога, когда в отчетную документацию были внесены недостоверные данные относительно объемов выполненных работ и происхождению, качества, цены приобретения и реализации по капитальному ремонту фасада спортивного комплекса стадиона "Металлург" ДЮСШ №1 в Кривом Роге.

"В течение года по делу не было проведено ни одной экспертизы, никому не было сообщено о подозрение. Причины, конечно, "объективные", – иронизирует блогер.

Михаил Шнайдер приводит пример еще двух "спящих дел". По одному должно расследоваться присвоение бюджетных средств, предназначавшихся для озеленения Кривого Рога (№12210400230000269): "Для расследования производства не было сделано практически ничего, и ближе к апрелю этого года следователи попросят продлить сроки, как в других делах. Если сроки продлят, мы еще как минимум полгода не узнаем, кто присвоил миллионы на якобы зеленых улицах Кривого Рога".

Другое спящее дело (№12021041230000006) – по факту завладения бюджетными средствами во время приобретения специальной установки для антиобледенительной обработки воздушных судов в международному аэропорту Кривой Рог. "…частные лица могли присвоить порядка 17 млн грн. Так ли это – должно было установить следствие. Но оно не спешит… А срок досудебного расследования заканчивается через две недели…", – пишет Шнайдер.

Блогер также утверждает, что только Криворожское районное управление полиции сегодня расследует порядка 20 уголовных дел, которые касаются присвоения бюджетных средств в Кривом Роге: речь идет о средствах городского, областного и государственного бюджетов.

"Из этих 20 дел, 6 "зависли" на экспертизе в местном НИИ, причем с июня прошлого года стоят в очереди, т.е., экспертизу по ним даже не начинали. Что касается остальных 14 дел, то мои источники утверждают, что их расследуют несистемно, в режиме ИБД (имитация бурной деятельности)", - отмечает Михаил Шнайдер.

Автор допускает, что ситуацию в Кривом Роге могут скрывать от генерального прокурора Ириной Венедиктовой и министра внутренних дел Дениса Монастырского.

"Вероятно, кому-то, кто хотел бы скрыть правду и от президента. Ведь, если бы о ситуации были в курсе в руководстве ОГП и МВС – то должна была быть и реакция на верху. А ее, судя по вялости расследования – еще не было.

В связи с этим хотелось бы также обратить внимание и услышать – что по этому поводу думают народные депутаты – выходцы из Кривого Рога: мажоритарщики Елена Криворучкина, Юрий Корявченков и Владимир Захарченко. И, конечно, Юрий Кисель, который в Верховной Раде руководит транспортным комитетом. Кто-кто, а они-то регулярно бывают на малой родине, общаются с земляками и должны держать руку на пульсе острых вопросов в своем родном городе. … стоит уделить особое внимание родному городу Владимира Александровича (Зеленского), и в конце концов навести там настоящий порядок", – заявляет Шнайдер.