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3 мая • обновлено в 22:34
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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
Журналист Все статьи автора

Спасибо вам, граждане, кто тогда отстоял Одессу украинской

37.8т

2 мая в Одессе отмечают второй День рождения города.

Если бы не активная гражданская антитеррористическая операция одесситов против уже вооружённых сторонников российской агрессии и оккупации Украины в Одессе 2 мая 2014 года, в условиях предательства руководства местной милиции и спецслужб, Одесса сегодня повторила бы судьбу Донецка и Луганска 6 лет назад, а Украина, возможно, проиграла бы войну.

Спасибо вам, граждане, кто тогда отстоял Одессу украинской

И к пожару, где было 48. Среди сгоревших в пожаре - 15 граждан России, 10 из Приднестровья, но, заметьте, ни одного одессита.

Найденное в доме профсоюзов оружие - из России и Приднестровья. И, например, что делал в Одессе лейтенант, командир взвода воинской части ВС РФ?

Спасибо вам, граждане, кто тогда отстоял Одессу украинской.

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Темы
Российско-украинский конфликт Трагедия 2 мая в Одессе
Место
Украина Одесса
Источник
Источник: Фейсбук Андрея Нофенко
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
а такие же с арматурой,баграми,цепями и бутылкам с ацетонполимерной смесью на майдане ,так называемом,были мирными,как такое может быть?
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
Все порядочные жители Украины помнят о массовой кaзни и coжжении живьём граждан Украины, - настоящих патриотов, которые были НЕСОГЛАСНЫ с бaндepoвckoй оккупацией Украины и кровавого государственного пepeворота мaйданутыми пaлaчами. И нынешний преступный режим продолжатели преступного мaйдaнyтoгo режима 2014 года.
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Колесніченко Сергій
Колесніченко Сергій
Киевский Красноармеец, Чё? От "корыта" когда-то отодвинули? Узнаю "дефективных". Зубы не жмут?
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Camobar Camcon
Camobar Camcon
Моя глупая голова не может избавиться от вопроса - "Что делали противогазы в палатках Куликовцев", неужто кто предвидел западню с отравлением,
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Одесса

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