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4 травня • оновлено в 11:46
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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
Журналіст Всі статті автора

Спасибо вам, граждане, кто тогда отстоял Одессу украинской

41.1т
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2 мая в Одессе отмечают второй День рождения города.

Если бы не активная гражданская антитеррористическая операция одесситов против уже вооружённых сторонников российской агрессии и оккупации Украины в Одессе 2 мая 2014 года, в условиях предательства руководства местной милиции и спецслужб, Одесса сегодня повторила бы судьбу Донецка и Луганска 6 лет назад, а Украина, возможно, проиграла бы войну.

Спасибо вам, граждане, кто тогда отстоял Одессу украинской

И к пожару, где было 48. Среди сгоревших в пожаре - 15 граждан России, 10 из Приднестровья, но, заметьте, ни одного одессита.

Найденное в доме профсоюзов оружие - из России и Приднестровья. И, например, что делал в Одессе лейтенант, командир взвода воинской части ВС РФ?

Спасибо вам, граждане, кто тогда отстоял Одессу украинской.

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
Російсько-український конфлікт Трагедія 2 травня в Одесі
Місце
Україна Одеса
Джерело
Джерело: Фейсбук Андрея Нофенко
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Camobar Camcon
Camobar Camcon
Моя глупая голова не может избавиться от вопроса - "Что делали противогазы в палатках Куликовцев", неужто кто предвидел западню с отравлением,
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Хорошая была охота!
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Решетник Сергей
Решетник Сергей
А обратили внимание, что кремлеботов почти не видать? Заховавшийся в бункер гебешный микрогитлер перестал серебрянники иудам раздавать?
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