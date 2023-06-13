Штраф 850 грн: в Одессе суд наказал мужчину, который укусил женщину в ресторане

В Одессе вынесли приговор мужчине, который укусил женщину во время конфликта. Инцидент произошел 9 мая этого года на территории ресторана "Кораблик".

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За свои действия гражданин получил штраф в размере 850 гривен. Об этом стало известно из приговора Киевского районного суда от 8 июня.

Сообщается, что подсудимый, отдыхая в ресторане, создал конфликтную ситуацию и укусил потерпевшую, чтобы нанести ей телесные повреждения. У женщины остались укушенная рана и синяк на левой кисти.

Такие травмы относятся к категории легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья.

Обвиняемый признал свою вину во время судебного заседания. Судья, назначая ему наказание, учел, что мужчина ранее не был судим и не состоит на учете у психиатра и нарколога.

В суде отметили, что штраф – это в его случае "необходимое и достаточное" наказание "для исправления обвиняемого и предотвращения совершения им новых уголовных проступков или правонарушений".

Гражданин, который укусил женщину, был признан виновным в совершении по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение) и оштрафован на 850 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Одессы получила строгое наказание за помощь российским оккупационным войскам. Она организовала сбор денег для захватчиков, признавалась в любви к РФ, называла Крым "российским" и поддерживала вторжение страны-агрессора в Украину.

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