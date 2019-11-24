До місця аварії танкера в Одесі потягнулися мисливці за селфі

На одеському пляжі "Дельфін", де напередодні зазнав аварії танкер "Делфі", спостерігається справжнє селфі-паломництво. Незважаючи на холодну та вітряну погоду, у вихідні туди прийшли тисячі одеситів, багато хто з дітьми.
Соцмережі заполонили селфі, аматорські фотографії і професійні фотосесії на тлі затонулого танкера, – повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Фотосесія на тлі затонулого корабля в Одесі
Instagram, Костянтин Ліберов
Тим часом, на пляжі відчувається сильний запах нафтопродуктів, а берег усіяний сміттям з корабля.
Місце катастрофи танкера в Одесі
Думська
Місце катастрофи танкера в Одесі
timer-odessa.net
Місце катастрофи танкера в Одесі
timer-odessa.net
Місце катастрофи танкера в Одесі
timer-odessa.net
Місце катастрофи танкера в Одесі
Odessa.online
Фотосесія на тлі затонулого корабля в Одесі
Instagram, Костянтин Ліберов
Фотосесія на тлі затонулого корабля в Одесі
Instagram, Костянтин Ліберов
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
В Одесі 21 листопада почався сильний ураган, вирвавши декілька десятків дерев.
Вночі через сильний шторм в морі біля берегів Одеси зазнав лиха корабель під молдавським прапором. Він сів на мілину.
Екіпаж корабля відмовився евакуюватися і подавати сигнал SOS на вимогу судновласника
Рятувальники не змогли підійти до корабля через сильний шторм, на березі моря було розгорнуто оперативний штаб.
Корабельна аварія танкера в Одесі також зняли з повітря: в мережі з'явилося шокуюче відео. Людей дивом вдалося врятувати, моряки потрапили в лікарню з переохолодженням.
З'ясувалося. що з пробоїни на кораблі витікає пальне. Після краху показники забрудненості моря нафтопродуктами були перевищені в 157 раз.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся