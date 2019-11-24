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24 листопада • оновлено в 14:32
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До місця аварії танкера в Одесі потягнулися мисливці за селфі

2.1т
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На одеському пляжі "Дельфін", де напередодні зазнав аварії танкер "Делфі", спостерігається справжнє селфі-паломництво. Незважаючи на холодну та вітряну погоду, у вихідні туди прийшли тисячі одеситів, багато хто з дітьми.

Соцмережі заполонили селфі, аматорські фотографії і професійні фотосесії на тлі затонулого танкера, – повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Фотосесія на тлі затонулого корабля в Одесі

Фотосесія на тлі затонулого корабля в Одесі

Instagram, Костянтин Ліберов

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Тим часом, на пляжі відчувається сильний запах нафтопродуктів, а берег усіяний сміттям з корабля.

Місце катастрофи танкера в Одесі

Місце катастрофи танкера в Одесі

Думська

Місце катастрофи танкера в Одесі

Місце катастрофи танкера в Одесі

timer-odessa.net

Місце катастрофи танкера в Одесі

Місце катастрофи танкера в Одесі

timer-odessa.net

Місце катастрофи танкера в Одесі

Місце катастрофи танкера в Одесі

timer-odessa.net

Місце катастрофи танкера в Одесі

Місце катастрофи танкера в Одесі

Odessa.online

Фотосесія на тлі затонулого корабля в Одесі

Фотосесія на тлі затонулого корабля в Одесі

Instagram, Костянтин Ліберов

Фотосесія на тлі затонулого корабля в Одесі

Фотосесія на тлі затонулого корабля в Одесі

Instagram, Костянтин Ліберов

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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