Роковое совпадение: всплыла жуткая история семьи, потерявшей сына в одесском пожаре

Семья Трофимчук, младший сын которой пропал во время пожара в колледже Одессы, потеряла до этого еще одного ребенка.

Об этом рассказала мать 16-летнего ученика колледжа Кирилла Алена Трофимчук. В мае 2018 года она похоронила старшего сына.

"Илья был баскетболист, у него возникла саркома позвоночника, два года мы боролись за него. Всем городом собирали деньги на лечение, но не спасли. Илья умер в 16,5 лет. Теперь Кирилл, ему тоже 16,5", – рассказала о трагедии женщина.

Пожар в колледже Одессы Думская

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