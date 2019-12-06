Роковое совпадение: всплыла жуткая история семьи, потерявшей сына в одесском пожаре

Семья Трофимчук, младший сын которой пропал во время пожара в колледже Одессы, потеряла до этого еще одного ребенка.
Об этом рассказала мать 16-летнего ученика колледжа Кирилла Алена Трофимчук. В мае 2018 года она похоронила старшего сына.
"Илья был баскетболист, у него возникла саркома позвоночника, два года мы боролись за него. Всем городом собирали деньги на лечение, но не спасли. Илья умер в 16,5 лет. Теперь Кирилл, ему тоже 16,5", – рассказала о трагедии женщина.
Пожар в колледже Одессы
Думская
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Единственной опознанной жертвой остается 17-летняя студентка, которую уже узнали родители. В соцсетях сообщили, что это Ксюша Бабенко.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
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