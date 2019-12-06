Фатальний збіг: спливла моторошна історія родини, яка втратила сина в одеському пожежу

Сім'я Трофимчук, молодший син якої пропав під час пожежі в коледжі Одеси, втратила до цього ще одну дитину.
Про це розповіла мати 16-річного учня коледжу Кирила Алена Трофимчук. У травні 2018 року його поховала старшого сина.
"Ілля був баскетболістом, у нього виникла саркома хребта, два роки ми боролися за нього. Всім містом збирали гроші на лікування, але не врятували. Ілля помер в 16,5 років. Тепер Кирило, йому теж 16,5", – розповіла про трагедії жінка.
Пожежа в коледжі Одеси
Думська
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь охопов майже всі поверхи. Внаслідок НП, за неофіційними даними, загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і призвело до проблем із проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Єдиною впізнаною жертвою залишається 17-річна студентка, яку вже впізнали батьки. У соцмережах повідомили, що це Ксюша Бабенко.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
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