Фатальний збіг: спливла моторошна історія родини, яка втратила сина в одеському пожежу

Сім'я Трофимчук, молодший син якої пропав під час пожежі в коледжі Одеси, втратила до цього ще одну дитину.

Про це розповіла мати 16-річного учня коледжу Кирила Алена Трофимчук. У травні 2018 року його поховала старшого сина.

"Ілля був баскетболістом, у нього виникла саркома хребта, два роки ми боролися за нього. Всім містом збирали гроші на лікування, але не врятували. Ілля помер в 16,5 років. Тепер Кирило, йому теж 16,5", – розповіла про трагедії жінка.

Пожежа в коледжі Одеси Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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