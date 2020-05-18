Поліція назвала ймовірну причину обвалу будинку в Одесі

Причиною обвалення частини житлового будинку в Одесі могли стати земляні роботи, які велися на будмайданчику поряд.

Сам будинок уже мав невеликий нахил, заявив "Думській" начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех.

Названо можливу причину обвалу будинку в Одесі ДСНС

Експерти вважають, що обвалення могло спричинити зміщення грунту.

"Будинок мав невеликий нахил. За словами експертів, до обвалення могло привести зміщення грунту. На будмайданчику був незамкнений екскаватор, але робочий був відсутній", – розповів Бех.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на вулиці Торговій частково обрувалився чотириповерховий житловий будинок. У результаті інциденту зруйновано три квартири. За попередніми даними, постраждалих і загиблих немає.

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