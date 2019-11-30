На Одесщине полицейский сбил насмерть человека: опубликованы фото

Полицейский на "Жигулях" сбил насмерть человека на трассе Одесса-Рени возле села Сафьяны Измаильского района.
Автомобиль двигался в сторону Одессы, а мужчина переходил дорогу в неположенном месте с велосипедом в руках, сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области (чтобы посмотреть фото с места аварии, доскролльте страницу до конца).
Авария произошла на неосвещенном участке дороги.
По предварительным данным, в момент ДТП полицейский был трезв. Пострадавший пешеход скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.
Полицейский насмерть сбил человека
Сайт ГУ Нацполиции в Одесской области
Полицейский насмерть сбил человека
Сайт ГУ Нацполиции в Одесской области
Полицейский насмерть сбил человека
Сайт ГУ Нацполиции в Одесской области
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе злоумышленники сбили полицейского и протянули его по асфальту десятки метров. После этого стражам порядка пришлось стрелять в преступников.
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