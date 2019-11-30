Головна Новини
1 грудня • оновлено в 06:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса

На Одещині поліцейський збив на смерть людину: опубліковані фото

Читати матеріал російською

Поліцейський на "Жигулях" збив насмерть людину на трасі Одеса-Рені біля села Саф'яни Ізмаїльського району.

Автомобіль рухався в бік Одеси, а чоловік переходив дорогу в недозволеному місці з велосипедом в руках, повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області (щоб подивитися фото з місця аварії, доскрольте сторінку до кінця).

Аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги.

Новини
Поліцейський збив дитину: з'явилося відео з камер спостереження. 18+

За попередніми даними, на момент ДТП поліцейський був тверезий. Потерпілий пішохід помер по дорозі в лікарню в машині швидкої допомоги.

Поліцейський насмерть збив людину

Поліцейський насмерть збив людину

Сайт ГУ Нацполіціі в Одеській області

Поліцейський насмерть збив людину

Поліцейський насмерть збив людину

Сайт ГУ Нацполіціі в Одеській області

Поліцейський насмерть збив людину

Поліцейський насмерть збив людину

Сайт ГУ Нацполіціі в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі зловмисники збили поліцейського і протягнули його по асфальту десятки метрів. Після цього правоохоронцям довелося стріляти в злочинців.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги