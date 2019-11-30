На Одещині поліцейський збив на смерть людину: опубліковані фото

Поліцейський на "Жигулях" збив насмерть людину на трасі Одеса-Рені біля села Саф'яни Ізмаїльського району.
Автомобіль рухався в бік Одеси, а чоловік переходив дорогу в недозволеному місці з велосипедом в руках, повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області (щоб подивитися фото з місця аварії, доскрольте сторінку до кінця).
Аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги.
За попередніми даними, на момент ДТП поліцейський був тверезий. Потерпілий пішохід помер по дорозі в лікарню в машині швидкої допомоги.
Поліцейський насмерть збив людину
Сайт ГУ Нацполіціі в Одеській області
Поліцейський насмерть збив людину
Сайт ГУ Нацполіціі в Одеській області
Поліцейський насмерть збив людину
Сайт ГУ Нацполіціі в Одеській області
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі зловмисники збили поліцейського і протягнули його по асфальту десятки метрів. Після цього правоохоронцям довелося стріляти в злочинців.
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