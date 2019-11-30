На Одещині поліцейський збив на смерть людину: опубліковані фото

Поліцейський на "Жигулях" збив насмерть людину на трасі Одеса-Рені біля села Саф'яни Ізмаїльського району.

Автомобіль рухався в бік Одеси, а чоловік переходив дорогу в недозволеному місці з велосипедом в руках, повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області (щоб подивитися фото з місця аварії, доскрольте сторінку до кінця).

Аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги.

За попередніми даними, на момент ДТП поліцейський був тверезий. Потерпілий пішохід помер по дорозі в лікарню в машині швидкої допомоги.

Поліцейський насмерть збив людину Сайт ГУ Нацполіціі в Одеській області

Поліцейський насмерть збив людину Сайт ГУ Нацполіціі в Одеській області

Поліцейський насмерть збив людину Сайт ГУ Нацполіціі в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі зловмисники збили поліцейського і протягнули його по асфальту десятки метрів. Після цього правоохоронцям довелося стріляти в злочинців.

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