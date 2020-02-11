Влада прославляє катів: в Одесі знову прибрали меморіал соратнику Сталіна. Фото і відео

В Одесі на вулиці Гоголя, 5, 11 лютого патріоти демонтували меморіальну дошку соратнику Сталіна Михайлу Калініну, який довгий час був головою Президії Верховної Ради СРСР.

Пам'ятний знак був знятий відповідно до закону "Про декомунізацію". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відзначимо, що 5 лютого активісти знімали цю ж дошку, але підрядник, який займається реконструкцією будівлі, знову повісив її в інше місце.

"Наша влада нажаль ігнорує закон та прославляє катів українського народу, ми це віправімо", – написав Дем'ян Ганул.

Націоналісти пообіцяли передати зняту дошку в Одеський краєзнавчий музей.

В Одесі знову прибрали меморіал соратнику Сталіна Дем'ян Ганул/Facebook

В Одесі знову прибрали меморіал соратнику Сталіна Дем'ян Ганул/Facebook

В Одесі знову прибрали меморіал соратнику Сталіна Дем'ян Ганул/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, націоналісти з ВО "Свобода" 5 лютого демонтували в центрі Одеси меморіальну дошку радянському партійному діячеві Михайлу Калініну.

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