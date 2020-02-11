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11 лютого • оновлено в 17:27
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Влада прославляє катів: в Одесі знову прибрали меморіал соратнику Сталіна. Фото і відео

2.3т
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В Одесі на вулиці Гоголя, 5, 11 лютого патріоти демонтували меморіальну дошку соратнику Сталіна Михайлу Калініну, який довгий час був головою Президії Верховної Ради СРСР.

Пам'ятний знак був знятий відповідно до закону "Про декомунізацію". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Відзначимо, що 5 лютого активісти знімали цю ж дошку, але підрядник, який займається реконструкцією будівлі, знову повісив її в інше місце.

"Наша влада нажаль ігнорує закон та прославляє катів українського народу, ми це віправімо", – написав Дем'ян Ганул.

Націоналісти пообіцяли передати зняту дошку в Одеський краєзнавчий музей.

В Одесі знову прибрали меморіал соратнику Сталіна

В Одесі знову прибрали меморіал соратнику Сталіна

Дем'ян Ганул/Facebook

В Одесі знову прибрали меморіал соратнику Сталіна

В Одесі знову прибрали меморіал соратнику Сталіна

Дем'ян Ганул/Facebook

В Одесі знову прибрали меморіал соратнику Сталіна

В Одесі знову прибрали меморіал соратнику Сталіна

Дем'ян Ганул/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, націоналісти з ВО "Свобода" 5 лютого демонтували в центрі Одеси меморіальну дошку радянському партійному діячеві Михайлу Калініну.

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Автор
Михайло Бардін
Особа
Йосип Сталін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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фил филька
фил филька
эх, упорыши. кроме как с мемориальными досками да стариканами-ветеранами вам с другими бодаться слабо)))
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
выбл*дки.
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Golan Sim
Golan Sim
Св,иногиббон говнул продолжает нарываться..
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