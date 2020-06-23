В психоневрологическом интернате на Одесщине произошло массовое заражение коронавирусом

В Одесской области произошла вспышка COVID-19 в Балтском психоневрологическом доме-интернате.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

22 июня в учреждении подтвердили 20 новых случаев заражения сотрудников. На прошлой неделе было известно о четырех больных, передает "Думская".

Психоневрологический дом-интернат было закрыто на карантин. Часть персонала пребывает на самоизоляции дома, другие находятся на обсервации в самом интернате.

"На обсервации находятся сотрудники, которые обслуживают подопечных. Их разместили в комнатах отдыха", – рассказал директор ПНИ Максим Янковский.

Он добавил, что в ближайшие дни всех 203 подопечных проверят на коронавирус. Также устанавливается круг контактных лиц заболевших, среди которых их близкие, родственники, друзья.

Руководитель учреждения также находится на карантине в интернате. Он заявил, что подопечные и сотрудники обеспечены продовольствием и всем необходимым приблизительно на три недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые спрогнозировали, что вторая волна пандемии COVID-19 в случае существенного массового ослабления карантина может начаться уже в конце августа или в начале сентября. При этом вирус вряд ли ослабнет.

Британские вирусологи также заявили, что снятие карантина может стать главным спусковым крючком новой вспышки коронавируса.