В Одесі депутати облради під крики "Янукович!" влаштували масове побоїще. Фото і відео

В Одеській облраді в п'ятницю, 4 грудня, депутати влаштували масову бійку, поламавши меблі й техніку.

Бійку почали, коли представники "Опозиційної платформи – За життя", "Партії Шарія" і "За майбутнє" блокували трибуну й не давали розпочати засідання, а одна з груп намагалася провести реєстрацію членів ради. Про це пише місцеве видання "Думська" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тож з'ясовувати стосунки політики почали ще до старту першої сесії обласної ради VIII скликання.

Журналістам стало відомо, що після бійки народна депутатка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова, яка була присутня в Одеській облраді, звернулася до медиків із підозрою на перелом руки.

Крім того, на фотографіях, зроблених після інциденту, видно, що депутати поламали частину своїх робочих місць, облили колег водою, а комусь видерли ґудзик.

Зазначається, що билися між собою кілька десятків осіб – депутати обласної ради та їхні колеги з Верховної Ради України та муніципальних зборів.

На відео видно, що деякі люди стояли збоку й не брали участі в бійці. Дехто з тих, хто бився, був у масці, але про дотримання карантину, звичайно, не йдеться.

Станом на 20:00 засідання так і не почали через блокування трибуни. Журналіст Максим Войтенко написав у Facebook, що представники ОПЗЖ кричали: "Янукович!", а депутати із залу відповідали: "Юлі – волю!".

Відео бійки:

Нагадаємо, 3 грудня після двох років судового процесу Одеський окружний адміністративний суд скасував рішення Одеської облради про надання російській мові статусу регіональної.

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