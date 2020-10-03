ЦИК сняла с выборов мэра Одессы "клонов" Зеленского, Филимонова и Саакашвили

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию однофамильцев президента Владимира Зеленского, Олега Филимонова и Михеила Саакашвили на выборах мэра Одессы.

Решение было принято по жалобе Одесской областной организации "Слуги народа" о том, что местная территориальная избирательная комиссия не проверяет документы кандидатов, сообщается на сайте ЦИК.

Так, отменена регистрация четырех однофамильцев Филимонова, два – Зеленского и один – Саакашвили.

Комиссия выяснила, что в поданных документах нет информации о внесении денежного залога партиями, которые выдвинули их на выборы.

Также в ЦИК подчеркнули, что избирателей пытались ввести в заблуждение путем регистрации так называемых "клонов".

В итоге Центризбирком отменил постановление терризбиркома и обязал его повторно рассмотреть документы. Также в полицию направлено обращение с просьбой провести проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесскую городскую территориальную комиссию подали документы несколько однофамильцев или полных тезок популярных кандидатов в мэры, а также известных политиков. Среди них кроме Зеленского, Филимонова и Саакашвили был также Геннадий Труханов.