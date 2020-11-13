Скорик рассказал о первых шагах в должности мэра Одессы

В пятницу, 13 ноября, на встрече с жителями Одессы кандидат в мэры города от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик рассказал о первых шагах в должности мэра.

Как сообщила пресс-служба политсилы, он подчеркнул, что в каждом из таких разговоров одесситы делились с кандидатом наиболее неотложными и актуальными на данный момент проблемами.

"Сегодня в Одессе накопилось очень много проблем, которые городская власть не хотела решать годами. На каждой встрече с одесситами мы обсуждали тяжелое положение в медицине, высокие тарифы и критическое состояние жилого фонда, отсутствие помощи одесским семьям с городского бюджета", – отметил Николай Скорик.

Одесса – богатый город, и в городском бюджете есть средства для решения этих проблем, подчеркнул он.

"Главное – распределять эти средства честно и прозрачно. Поэтому наведение порядка в городском бюджете, аудит всего того, что делала нынешняя власть с застройкой, арендой одесской земли и недвижимости – одна из главных наших задач. Мы снизим тарифы, увеличим финансирование медицины, введем компенсации из городского бюджета для неработающих пенсионеров на покупку лекарств. Городской бюджет Одессы станет социально ориентированным и будет работать на развитие города", – подчеркнул Николай Скорик.

Кандидат в мэры от ОП-ЗЖ подчеркнул, что его задача – стать мэром для всех одесситов, а не только для тех, кто отдал за него голоса.

"Мы не будем делить людей на "своих" и "чужих", объединимся для того, чтобы город начал меняться. Все проблемы нельзя решить разом, но жители должны чувствовать, что власть о них заботится и экономика работает. 15 ноября мы можем это сделать – вернуть в Одессу справедливую власть, комфорт и благополучие одесситам", – акцентировал кандидат в мэры.

Напомним, 15 ноября в Одессе состоится второй тур выборов мэра.