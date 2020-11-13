Скорик розповів про перші кроки на посаді мера Одеси

У п'ятницю, 13 листопада, на зустрічі з жителями Одеси кандидат у мери міста від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик розповів про перші кроки на посаді мера.

Як повідомила пресслужба політсили, він наголосив, що в кожній із таких розмов одесити ділилися з кандидатом найбільш нагальними й актуальними наразі проблемами.

"Сьогодні в Одесі накопичилося дуже багато проблем, які міська влада не хотіла вирішувати роками. На кожній зустрічі з одеситами ми обговорювали важке становище в медицині, високі тарифи і критичний стан житлового фонду, відсутність допомоги одеським сім'ям із міського бюджету", – зазначив Микола Скорик.

Одеса – багате місто, і в міському бюджеті є кошти для вирішення цих проблем, наголосив він.

"Головне – розподіляти ці кошти чесно і прозоро. Тому наведення порядку в міському бюджеті, аудит усього того, що робила нинішня влада з забудовою, орендою одеської землі і нерухомості – одне з головних наших завдань. Ми знизимо тарифи, збільшимо фінансування медицини, введемо компенсації з міського бюджету для непрацюючих пенсіонерів на придбання ліків. Міський бюджет Одеси стане соціально орієнтованим і працюватиме на розвиток міста", – зазначив Микола Скорик.

Кандидат у мери від ОПЗЖ наголосив, що його завдання – стати мером для всіх одеситів, а не тільки для тих, хто віддав за нього голоси.

"Ми не будемо ділити людей на "своїх" і "чужих", об'єднаємося для того, щоб місто почало змінюватися. Всі проблеми можна вирішити разом, але жителі повинні відчувати, що влада про них піклується і економіка працює. 15 листопада ми можемо це зробити – повернути в Одесу справедливу владу, комфорт і благополуччя одеситам", – акцентував кандидат в мери.

Нагадаємо, 15 листопада в Одесі відбудеться другий тур виборів мера.