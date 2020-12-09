В Харькове депутат попросился в комиссию по "наиболее коррупционной сфере". Видео курьеза

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Анатолий Родзинский пожаловался, что его не избрали в комиссию, которая занимается "наиболее коррупционной сферой".

Об этом он заявил на первой сессии восьмого созыва 9 декабря. Фрагмент выступления с курьезным моментом опубликовано в Telegram-канале Perepichka News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Речь шла о комиссии по архитектуре и земельным отношениям, в которую его не включили.

"Тут председательствующая сказала, что были учтены пожелания депутатов о включении в комиссии. Так вот, это не правда, потому что я оставлял пожелание, чтобы меня включили в комиссию по архитектуре и земельным отношениям, потому что это наиболее коррупционная сфера", – сказал депутат.

Последняя фраза Родзинского вызвала смех в зале.

"Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу", – сказано в комментарии под видео.

Также пользователи назвали это оговоркой по Фрейду.

(Видео – Telegram Perepichka News)

Как сообщал OBOZREVATEL,9 декабря избранный мэр Харькова Геннадий Кернес заочно получил полномочия председателя горсовета. Также его обязанности пока будет исполнять бывший секретарь горсовета и его "правая рука" Александр Новак.