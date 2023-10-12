Экс-мэра Одессы Костусева объявили в розыск: подробности

Бывший мэр Одессы Алексей Костусев объявлен в розыск. Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает его в присвоении имущества и служебном подлоге.

Об этом 12 октября сообщила пресс-служба НАБУ. "Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве № 52023000000000172 от 13.04.2023, Костусева Алексея Алексеевича, 29.06.1954 года рождения, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины" , – говорится в сообщении.

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Известно, что дело в отношении Костусева касается незаконного завладения аэропортом "Одесса", вследствие чего город потерял контроль над прелприятием и не получал прибыли от его деятельности. По данным следствия, бюджет Одессы понес убытки на сумму более 2,5 млрд грн.

Алексей Костусев занимал должность городского головы Одессы в 2010-2013 годах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Депутат Рады полуил подозрение в организации хищений газа более чем на 2,1 млрд грн и легализации незаконной прибыли. По данным СМИ, это Ярослав Дубневич, член фракции "За майбутнє".

– 10 октября в СБУ заявили, что проводят обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги и главы Мукачевского райсовета Михаила Ланьо. Дело касается продажи коммунальной земли криминальному авторитету.

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