СБУ и НАБУ проводят обыски у мэра Мукачево из-за продажи земли "авторитету" со скидкой в 100 млн грн. Фото

У городского головы Мукачево Андрея Балоги, председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний 10 октября провели обыски. Дело касается продажи коммунальной земли криминальному авторитету.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в Службе безопасности Украины. К обыскам, согласно нашей информации, были привлечены сотрудники СБУ и НАБУ.

Следствие подозревает, что на продаже земли вокруг стадиона "Авангард" построена коррупционная схема. Речь идет о бучастке в центре Мукачево на берегу реки Латорица.

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Летом Мукачевский городской совет выставил на торги 3 га коммунальной земли. По классической коррупционной схеме, стоимость участка занизили в несколько раз и "победила" компания, фактически принадлежащая руководителю Мукачевского райсовета Михаилу Ланьо, более известному как криминальный авторитет "Блюк".

Предварительно, цена участка была занижена в 10 раз. Из-за этого городской бюджет Мукачева недополучил от продажи 100 млн грн.

Как писал OBOZREVATEL:

– В сентябре правоохранители провели обыски у скандального судьи Артура Емельянова по более 10 адресам, в том числе у него дома.

– Экс-судья Высшего хозяйственного суда Украины проходит подозреваемым в ряде уголовных дел, в частности по коррупции, отмыванию денег, давлению на судей.

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