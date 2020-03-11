Детские больницы Одессы переполнены из-за гриппа: озвучена печальная статистика

Детские больницы Одессы переполнены из-за роста заболеваемости гриппом.

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели еще 6322 одессита, из которых свыше 80% составили дети в возрасте до 17 лет, сообщили OBOZREVATEL в ГУ "Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины".

Детские больницы Одессы переполнены из-за гриппа ZIK

По информации специалистов, в настоящее время из-за ОРВИ и гриппа закрыты 115 классов в школах всех районов города.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превышает эпидпорог на 21,2%.

По данным одесских СМИ, пульмонологические отделения детских клиник Одессы настолько переполнены, что маленьких пациентов укладывают даже в коридорах.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, в Одессе наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием вируса гриппа А H1N1, а также вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на минувшей неделе составила 126 случаев, из которых 71,4% – дети.

В тоже время в Одессе на данный момент не зарегистрирован ни один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из-за угрозы коронавируса начали дезинфицировать электротранспорт.

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