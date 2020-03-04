В Одессе после сообщений о регистрации первых случаев заболевания коронавирусом в Украине начали дезинфицировать трамваи и троллейбусы. Сотрудники коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" обрабатывают поручни и пол вагонов специальным раствором.

Об этом сообщает Odessa.online (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Обработка будет происходить на всех маршрутах ежедневно с интервалом через каждые 5-6 рейсов - уверили на предприятии.

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт odessa.online

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт odessa.online

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт odessa.online

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт odessa.online

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт odessa.online

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт odessa.online

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт odessa.online

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, почти половина украинцев (45%) считают, что коронавирус был создан искусственно, а его распространение по миру – преднамеренно.

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