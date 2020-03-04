Главная Новости
4 марта • обновлено в 16:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт. Фото

448
Читать материал на украинском

В Одессе после сообщений о регистрации первых случаев заболевания коронавирусом в Украине начали дезинфицировать трамваи и троллейбусы. Сотрудники коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" обрабатывают поручни и пол вагонов специальным раствором.

Об этом сообщает Odessa.online (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Обработка будет происходить на всех маршрутах ежедневно с интервалом через каждые 5-6 рейсов - уверили на предприятии.

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт

odessa.online

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт

odessa.online

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт

odessa.online

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт

odessa.online

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт

odessa.online

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт

odessa.online

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт

odessa.online

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт

Коронавирус в Украине: в Одессе начали дезинфицировать электротранспорт

odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, почти половина украинцев (45%) считают, что коронавирус был создан искусственно, а его распространение по миру – преднамеренно.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги