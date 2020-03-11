Дитячі лікарні Одеси переповнені через грип: озвучена сумна статистика

Дитячі лікарні Одеси переповнені через зростання захворюваності на грип.

За минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли ще 6322 одесита, з яких понад 80% склали діти у віці до 17 років, повідомили OBOZREVATEL в ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Дитячі лікарні Одеси переповнені через грип ZIK

За інформацією фахівців, в даний час через ГРВІ та грип закрито 115 класів в школах всіх районів міста.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі перевищує епідпоріг на 21,2%.

За даними одеських ЗМІ, пульмонологичні відділення дитячих клінік Одеси настільки переповнені, що маленьких пацієнтів розміщують навіть в коридорах.

Згідно з моніторингом вірусологічних досліджень, в Одесі спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу А і В з переважанням вірусу грипу А H1N1, а також вірусів негріпозної етіології (парагрип, аденовірус, риновіруси).

Захворюваність гострими кишковими інфекціями в Одесі на минулому тижні склала 126 випадків, з яких 71,4% – діти.

В той же час в Одесі на даний момент не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через загрозу коронавируса почали дезінфікувати електротранспорт.

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