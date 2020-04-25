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25 апреля • обновлено в 23:14
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Под Одессой семейный врач с коронавирусом заразил 32 медика

2.5т
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В Подольске Одесской области по состоянию на 25 апреля лабораторно подтвердили 32 случая заболевания коронавирусом СOVID-19 у медицинских работников.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook. Куцый отметил, что по данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины, и вероятнее всего, заразились от него. Летальный случай произошел неделю назад.

"Пришли результаты ПЦР-тестов медработников с Подольска. Как вы знаете, из-за эпидемической ситуации в городе было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных анализа – медработники Подольской районной больницы", – написал он.

Под Одессой семейный врач с коронавирусом заразил 32 медика

По состоянию на 19:30 25 апреля в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

"Сейчас ожидаем окончательных результатов ПЦР-тестирования медработников городской больницы. Из-за ситуации, сложившейся в городе, я экстренно собираю комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут приняты неотложные меры", – отметил он.

Отметим, в Одесской области по состоянию на 25 апреля зафиксировано уже 219 случаев заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольске Одесской области от последствий коронавируса 19 апреля умер 60-летний семейный доктор.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, если вы Раду проверите, там не только ковид-19 найдете...
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