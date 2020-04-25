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25 квітня • оновлено в 23:32
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Під Одесою сімейний лікар з коронавірусом заразив 32 медика

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У Подільську Одеської області станом на 25 квітня лабораторно підтвердили 32 випадки захворювання коронавірусом СOVID-19 у медичних працівників.

Про це повідомив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook. Куций зазначив, що за даними епідеміологів, вони були в контакті з хворим на коронавірус лікарем сімейної медицини, і найімовірніше, заразилися від нього. Летальний випадок страпився тиждень тому.

"Прийшли результати ПЛР-тестів медпрацівників з Подільська. Як ви знаєте, через епідемічну ситуацію в місті було вирішено посилити карантин і протестувати ПЛР-методом всіх медпрацівників. Результати невтішні. 32 позитивних аналізи – медпрацівники Подільської районної лікарні", – написав він.

Під Одесою сімейний лікар з коронавірусом заразив 32 медика

Станом на 19:30 25 квітня в місті Подільськ зафіксовано 88 підтверджених випадків захворювання коронавірусом.

"Зараз чекаємо остаточних результатів ПЛР-тестування медпрацівників міської лікарні. Через ситуацію, що склалася в місті, я екстрено збираю комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть вжиті невідкладні заходи", – зазначив він.

Відзначимо, в Одеській області станом на 25 квітня зафіксовано вже 219 випадків захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Подільському Одеської області від наслідків коронавируса 19 квітня помер 60-річний сімейний лікар.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, если вы Раду проверите, там не только ковид-19 найдете...
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