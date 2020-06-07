Под Одессой произошло смертельное ДТП: авто отбросило на 100 метров

В воскресенье, 7 июня, на автодороге Одесса – Киев возле села Бурдовка Одесской области произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщило областное управление Национальной полиции, водитель BMW – житель Овидиопольского района 1967 года рождения – не справился с управлением и столкнулся с отбойником (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Из-за лопнувшего колеса погиб водитель

В результате полученных телесных повреждений он погиб на месте. Трое пассажиров авто, в числе которых ребенок 2017 года рождения, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По информации "Фактов", водитель значительно превысил скорость, у иномарки лопнуло колесо. Потеряв управление, автомобиль врезался в отбойник, а затем его отбросило на 100 метров от места столкновения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

"Факты"

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