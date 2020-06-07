Під Одесою сталася смертельна ДТП: авто відкинуло на 100 метрів

У неділю, 7 червня, на автодорозі Одеса – Київ біля села Бурдівка Одеській області сталася ДТП зі смертельними наслідками.

Як повідомило обласне управління Національної поліції, водій BMW – житель Овідіопольського району 1967 року народження – не впорався з керуванням і зіткнувся з відбійником (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Через колесо, що лопнуло, загинув водій

У результаті отриманих тілесних ушкоджень він загинув на місці. Трьох пасажирів авто, в числі яких дитина 2017 року народження, госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.

За інформацією "Фактів", водій значно перевищив швидкість, у іномарки лопнуло колесо. Втративши керування, автомобіль врізався у відбійник, а потім його відкинуло на 100 метрів від місця зіткнення.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

"Факти"

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