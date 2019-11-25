"Пиар на экологии": эксперт объяснила, почему активисты не спешат вмешиваться в проблему выброса нефти в Одессе

После крушения танкера Delfi у берегов Одессы уровень загрязнения воды нефтепродуктами в Черном море превысил допустимые концентрации в 157 раз. Как отмечают активисты, это грозит региону экологической катастрофой. Однако, экологи не спешат бить тревогу из-за загрязнения моря нефтью.

Как отметили в Госэкоинспекции Украины, к сожалению, "пока сделать можно немного". Там уверили, что ситуация "не критическая". По их информации, из-за шторма пока невозможно прекратить утечку нефтепродуктов из танкера.

"К сожалению, пока, из-за шторма сделать можно немного - вдоль берега растянули сорбирующие боны. Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море", - сказали в учреждении.

На то, что экологи не спешат бить тревогу из такой малопопулярной темы, обратил внимание основатель компании "Трансинвестсервис" Андрей Ставницер. В своем посте на Facebook он задался вопросом, где те активисты, которые ранее прорывались в порт Одессы, желая "срубить" деньги с капитанов суден.

У берегов Одессы затонул танкер

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"А где все экологи, которые последние годы прорывались к нам в порт так переживая о балластных водах? Рискуя жизнью, они лезли через заборы в Ильичевске, Южном, Одессе и т.д., желая срубить пятерочку (5к$) с капитана судна. Эй, пацаны!? Вы где? Вы же должны сейчас собирать нефть на пляжах?! Устанавливать бонозаграждения. Высыпать абсорбенты в воду. Не? Где вы, животные?", - написал Ставницер.

Как рассказала OBOZREVATEL президент ассоциации профессиональных экологов Украины Людмила Цыганок, в Украине действительно существует проблема того, что на теме экологии строят пиар и манипуляции, а на деле же многие важные экологические проблемы так и остаются нерешенными. По ее словам, ассоциация готова объединять людей, которые будут участвовать в решении подобного рода проблем.

"В этом году мы создали крупную ассоциацию профессиональных экологов. Для того, чтобы всем темам в Украине должное внимание уделялось, мы сейчас объединяем тех людей, которые конструктивно готовы участвовать в решении подобного рода проблем. К слову, пару месяцев назад активно в Одессе поднимался вопрос экологии Черного моря и морских портов. Однако это тема, которая пока в Украине совсем без должного внимания.

Возможно, прецедент с танкером поспособствует тому, что теме водного транспорта и экологизации этого вопроса будет уделено должное внимание", - рассказала Цыганок.

По ее словам, ситуация сложилась таким образом по нескольким причинам. Главная из них – отсутствие должного государственного финансирования. Вместо этого – финансирование на основе международных грантов.

В частности, эколог обратила внимание на то, что многие пиарятся на теме сортировки мусора, забывая о промышленных отходах.

"Много внимания уделяется вопросам сортировки мусора с уклоном на бытовые вопросы, хотя промышленные отходы занимают 95% всей массы отходов. Действительно, в Украине остаются без внимания важные экологические проблемы, в частности от того, что профессиональные экологи, которые доскональному могут решать эти проблемы, лишены финансирования", - добавила Цыганок.

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