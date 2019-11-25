"Піар на екології": експерт пояснила, чому активісти не поспішають втручатися у проблему викиду нафти в Одесі

Після краху танкера Delfi біля берегів Одеси рівень забруднення води нафтопродуктами в Чорному морі перевищив допустимі концентрації в 157 разів. Як зазначають активісти, це загрожує регіону екологічною катастрофою. Однак, екологи не поспішають бити на сполох через забруднення моря нафтою.

Як відзначили в Держекоінспекції України, на жаль, "поки зробити можна небагато". Там запевнили, що ситуація "не є критичною". За їхньою інформацією, через шторм поки неможливо припинити витік нафтопродуктів з танкера.

"На жаль, поки, через шторм зробити можна небагато - уздовж берега розтягнули сорбуючі бони. Як тільки шторм затихне, бони встановлять навколо аварійного буксира, щоб уникнути поширення плям паливно-мастильних матеріалів в море", - сказали в установі.

На те, що екологи не поспішають бити на сполох з такою мало популярною темою, звернув увагу засновник компанії "Трансінвестсервіс" Андрій Ставніцер. У своєму пості на Facebook він задався питанням, де ті активісти, які раніше проривалися в порт Одеси, бажаючи "зрубати" гроші з капітанів суден.

Біля берегів Одеси затонув танкер

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"А де все екологи, які останніми роками проривалися до нас в порт так переживаючи про баластних водах? Ризикуючи життям, вони лізли через паркани в Іллічівську, Південному, Одесі тощо, бажаючи зрубати п'ятірочку (5к$) з капітана судна. Гей, хлопці!? Ви де? Ви ж повинні зараз збирати нафту на пляжах?! Встановлювати бонозагородження. Висипати абсорбенти в воду. Чи ні? Де ви, тварини?", - написав Ставніцер.

Як розповіла OBOZREVATEL президент асоціації професійних екологів України Людмила Циганок, в Україні дійсно існує проблема того, що на темі екології будують піар і маніпуляції, а на ділі ж багато важливих екологічних проблем так і залишаються невирішеними. За її словами, асоціація готова об'єднувати людей, які братимуть участь у вирішенні подібного роду проблем.

"У цьому році ми створили велику асоціацію професійних екологів. Для того, щоб усім темам в Україні належну увагу приділялося, ми зараз об'єднуємо тих людей, які конструктивно готові брати участь у вирішенні подібного роду проблем. До речі, пару місяців назад активно в Одесі піднімалося питання екології Чорного моря і морських портів. Однак це тема, яка поки в Україні зовсім без належної уваги.

Можливо, прецедент з танкером посприяє тому, що теми водного транспорту і екологізації цього питання буде приділено належну увагу ", - розповіла Циганок.

За її словами, ситуація склалася таким чином з кількох причин. Головна з них – відсутність належного державного фінансування. Замість цього – фінансування на основі міжнародних грантів.

Зокрема, еколог звернула увагу на те, що багато хто піариться на темі сортування сміття, забуваючи про промислові відходи.

"Багато уваги приділяється питанням сортування сміття з ухилом на побутові питання, хоча промислові відходи займають 95% всієї маси відходів. Дійсно, в Україні залишаються без уваги важливі екологічні проблеми, зокрема від того, що професійні екологи, які досконало можуть вирішувати ці проблеми, позбавлені фінансування", - додала Циганок.

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