'Остановите желание РФ освобождать вас!' Управляющий Одесской епархией ПЦУ обратился к прихожанам УПЦ МП после террора Одессы

Управляющий Одесской епархией Православной церкви Украины архиепископ Одесский и Балтский Афанасий (Шкурупий) обратился к прихожанам УПЦ Московского патриархата после российской массированной атаки на Одессу. Он призвал их "остановить" желание РФ "освобождать" украинцев.

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Обращение Афанасия обнародовала Одесская епархия ПЦУ. Архиепископ, в частности, напомнил, что глава РПЦ Кирилл Гундяев с начала полномасштабной агрессии РФ называл войну "священной", заявлял, что оккупанты освобождают православие от "раскольников" и благословлял армию России на убийства, терроризм, детское насилие и разрушение святынь.

"С его благословения на наши города и села падают ракеты, бомбы и мины. А сегодня ночью ваш патриарх благословил освободить вас от кафедрального собора", – отметил Афанасий.

Он также выразил надежду, что во многих из сторонников УПЦ МП "еще теплится огонек Украинца".

"До сегодняшнего дня в ваших храмах вы превозносили молитвы за московского патриарха, их церковь, московскую власть и армию, а вместе с вашими молитвами ко Всесильному Богу возносились просьбы убивать ваших соотечественников. Пришло время остановиться", – подчеркнул священнослужитель.

Афанасий призвал прихожан УПЦ МП прекратить бояться и принять волевое решение, ведь в Украине есть православная каноническая церковь, объятия которой всегда открыты для каждого из них.

"Остановите желание России освобождать вас от вами построенных храмов, ваши дома от ваших родителей, детей, и, в конце концов, от вас самих. Наша Церковь ждет каждого из вас. Пусть Всемилостивый Господь поможет Вам принять правильное решение", – призвал архиепископ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 23 июля РФ атаковала Одессу крылатыми ракетами Х-22, "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К" и баллистическими "Искандер-М". Более 20 человек пострадали, один погиб.

– Исторический центр города, который находится под охраной ЮНЕСКО, получил колоссальные разрушения. Сильно пострадали Спасо-Преображенский собор, Дом ученых, знаменитые дворики и жилые дома.

– Одесская епархия УПЦ МП назвала ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору терактом и подчеркнула, что святыня никакого отношения не имела к военным объектам. В то же время в Лавре заявили, что не все однозначно и "на вся воля Божья".

– Российская пропагандистка Ольга Скабеева выдала, что удар по Спасо-Преображенскому собору якобы нанесли ВСУ, а в минобороны и МИД РФ обвинили в разрушении храма украинскую ПВО.

– Военный эксперт Александр Коваленко подтвердил, что в собор попала российская ракета, а не ПВО, как заявляет Москва.

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