Одесская епархия УПЦ МП назвала терактом удар РФ по собору

Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата назвала ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору террористическим актом. Священнослужители подчеркнули, что святыня никакого отношения не имеет к военным объектам.

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Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба епархии. "Одесская епархия УПЦ в очередной раз осуждает агрессию РФ против Украины, этот террористический акт против главной святыни и духовного сердца города Одессы – Спасо-Преображенского кафедрального собора, вокруг которого проживают мирные люди, и сам собор никак не связан с военными объектами", – говорится в сообщении.

Кроме значительных разрушений храма, пострадали православные святыни.

В частности, из-под завалов достали чудотворную Касперовскую икону Божьей Матери, считающейся покровительницей Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 23 июля в Одессе прозвучала серия взрывов. Оккупанты атаковали регион крылатыми ракетами Х-22, "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К" и баллистическими "Искандер-М". Более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

– Исторический центр Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО, получил колоссальные разрушения. Сильно пострадали Спасо-Преображенский собор, Дом ученых, знаменитые одесские дворики и жилые дома.

– Российская пропагандистка Скабеева выдала, что удар по Спасо-Преображенскому собору якобы нанесли ВСУ.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теракту в Одессе нет никакого оправдания. Украина непременно ответит агрессору.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что атаками на Одесщину Москва пытается добиться изоляции Украины от Черного моря, запугать мир и заставить его отказаться от усилий по восстановлению "зернового коридора", чтобы спровоцировать голод в Африке и волну беженцев в Европу.

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