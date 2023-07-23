newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Одесская епархия УПЦ МП назвала терактом удар РФ по собору

Анна Паскевич
Одесса
2 минуты
10,3 т.
Одесская епархия УПЦ МП назвала терактом удар РФ по собору

Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата назвала ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору террористическим актом. Священнослужители подчеркнули, что святыня никакого отношения не имеет к военным объектам.

Видео дня

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба епархии. "Одесская епархия УПЦ в очередной раз осуждает агрессию РФ против Украины, этот террористический акт против главной святыни и духовного сердца города Одессы – Спасо-Преображенского кафедрального собора, вокруг которого проживают мирные люди, и сам собор никак не связан с военными объектами", – говорится в сообщении.

Кроме значительных разрушений храма, пострадали православные святыни.

В частности, из-под завалов достали чудотворную Касперовскую икону Божьей Матери, считающейся покровительницей Одессы.

Одесская епархия УПЦ МП назвала терактом удар РФ по собору
Одесская епархия УПЦ МП назвала терактом удар РФ по собору
Одесская епархия УПЦ МП назвала терактом удар РФ по собору
Одесская епархия УПЦ МП назвала терактом удар РФ по собору
Одесская епархия УПЦ МП назвала терактом удар РФ по собору

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 23 июля в Одессе прозвучала серия взрывов. Оккупанты атаковали регион крылатыми ракетами Х-22, "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К" и баллистическими "Искандер-М". Более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

– Исторический центр Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО, получил колоссальные разрушения. Сильно пострадали Спасо-Преображенский собор, Дом ученых, знаменитые одесские дворики и жилые дома.

– Российская пропагандистка Скабеева выдала, что удар по Спасо-Преображенскому собору якобы нанесли ВСУ.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теракту в Одессе нет никакого оправдания. Украина непременно ответит агрессору.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что атаками на Одесщину Москва пытается добиться изоляции Украины от Черного моря, запугать мир и заставить его отказаться от усилий по восстановлению "зернового коридора", чтобы спровоцировать голод в Африке и волну беженцев в Европу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!