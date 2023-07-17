На Одесщине браконьеры убили 125-килограммовую белугу, занесенную в Красную книгу. Видео

На реке Дунай в Одесской области пограничники задержали двух браконьеров, которые убили 125-килограммовую белугу, занесенную в Красную книгу. В рыбине было около 14 кг черной икры.

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Об инциденте 17 июля сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Как отмечается, мужчин задержали недалеко от города Вилково (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В лодке они везли белугу, которая занесена в Красную книгу. Рыбина весила 110 кг, в ней было (еще. – Ред.) около 14 кг черной икры", – говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что спасти белугу не удалось. Сообщения о правонарушении направлены в полицию.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что браконьеров обнаружили сотрудники полиции и пограничники. Дело расследуют по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред).

Назначена судебно-экологическая экспертиза, которая должна установить точный размер причиненного ущерба. Подозреваемым грозит штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн или до трех лет ограничения свободы.

Белуга – рыба семьи осетровых. Для нереста она заходит далеко в реки (до 1000 км) и откладывает до 1,5 млн икринок. Мальки скатываются в море. Белуга питается рыбой, а ее молодежь – моллюсками, ракообразными и другими беспозвоночными.

К началу 20-го века белуга была сравнительно многочисленна, однако сейчас находится на грани исчезновения.

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