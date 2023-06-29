'Мы были неадекватные': одесситки, требовавшие от уличных музыкантов петь на русском, извинились на камеру. Видео

Две подруги, которые требовали от уличных музыкантов на Дерибасовской в Одессе петь на русском языке, извинились на камеру. Они объяснили свое поведение тем, что были "неадекватные".

Видео дня

Свои извинения одесситки озвучили на украинском языке. Соответствующее видео 29 июня опубликовал активист Демьян Ганул в своем Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Нашел я этих женщин, пообщался, совместно взвесили все риски будущего бытия в украинском городе, и виновницы решили пройти курс украинского и извиниться", – рассказал активист.

На опубликованном видео фигурантки языкового скандала заявили, что искренне просят прощения за свое поведение:

"Хотим извиниться за инцидент на Дерибасовской. Мы были неадекватные. Очень извиняемся за то, что оскорбили своим поведением, своими высказываниями. Такого больше не будет. Искренне извиняемся. Слава Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, о языковом скандале в Одессе 18 июня рассказала украинская журналистка Юлия Городецкая. Она обнародовала видео инцидента, где видно, как нетрезвые "коренные одесситки" набросились на уличных музыкантов, которые пели на украинском языке. Они требовали показать одесскую родословную и жаловались на "понаехавших".