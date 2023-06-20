'Понаехали здесь': в Одессе женщина набросилась на уличных музыкантов из-за украинского языка. Видео

В Одессе разразился новый языковой скандал. Две "коренные одесситки" в нетрезвом состоянии набросились на уличных музыкантов, которые пели на украинском языке и исполняли украинский репертуар.

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Женщины пренебрежительно восклицали фразы типа "Понаехали здесь", требовали показать одесскую родословную и завершили типичными для такого контингента языковыми оборотами, как "Посмотри на себя, да у тебя же мужика давно не было, кто тебя захочет". О ситуации в Facebook рассказала пользовательница Юлия Городецкая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я тоже родилась (в Одессе. - ред.). И тоже горжусь. Но, боже, как стыдно за эту п**доту. Особенно сейчас, когда в городе действительно много неодесситов – вынужденно, трагически, но здесь. Кто-то сбежал из захваченного дома или из постоянно бомбардируемого дома. Отвратительно", – отметила девушка.

"Кажется, если я услышу вопрос "вы одесситка?" еще хоть раз, меня вырвет – прямо на того, кто спрашивает. Это и раньше была токсичная форма определения "свой-чужой", а сейчас это позорная формула", – констатировала Городецкая.

Также она добавила, что на протяжении всего выступления музыкантов подстерегали полицейские, которые перед трансляцией проверили у артистов документы.

"После этого они не подходили, но кружили все время стаями. Это нервировало – артистов, зрителей. Очень", – отметила одесситка, добавив, что у нетрезвых барышень, набросившихся на людей с обвинениями, никто документы не проверил.

"Вот вы ходили проверять документы музыкантов – сказали на предмет сепаратизма. А где вы были, когда та звезда с ушами придиралась к Вите? Почему вы не проверили тех теть, которые особо и не скрывали? Я надеюсь, Патрульная полиция, будут извинения и выводы. Потому что, знаете..." – отметила Городецкая.

Напомним: ранее в Одессе разразился языковой скандал в отделении полиции. Задержание подвыпивших граждан в общественном месте обернулось отстранением двух правоохранителей, которые общались на русском языке. На кадрах задержанные админнарушители сделали полицейскому замечание, на что тот ответил: "Поехали!"

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь СНБО Украины Алексей Данилов "разнес" скандального нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, который в телеэфире отказался перейти на украинский язык. Он подчеркнул, что таким "недобиткам "русского мира" не место ни в политике, ни в Украине;

– в Черновцах посетитель кафе устроил языковой скандал. Он назвал Одессу и Харьков русскоязычными регионами и заявил, мол, какая разница, на каком языке говорить.

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