Пойманного в Одессе на взятке чиновника разыскивает Интерпол: на родине ему грозит 8 лет тюрьмы. Фото

Одесского чиновника, которого еще прошлым летом задержали по подозрению в получении 5 тысяч долларов взятки, разыскивает Интерпол. Речь идет о временно исполняющем обязанности начальника Управления государственного экологического надзора биоресурсов Госэкоинспекции по Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований. В ведомстве фамилию фигуранта, однако как пишет "Думская", речь идет о Владлене Гривенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В ГБР подчеркнули, что досудебное расследование уже завершено. Следователи выяснили, что чиновник получил гражданство Украины и устроился на работу по поддельным документам. На самом деле он является гражданином Молдовы и находится в розыске Интерпола.

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На родине мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов, насилии и хулиганстве. Ему там грозит до 8 лет тюрьмы.

Чиновника отстранили от должности, имущество арестовали и лишили гражданства Украины. Сейчас решается вопрос об экстрадиции.

Гривенко вместе с посредником задержали по подозрению в получении взятки в августе 2021 года. Он предлагал бизнесмену "решить вопрос" с запретом на работу автозаправочной станции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре стало известно, что руководство региональной таможни подозревают в систематическом взяточничестве. За растаможку одного автомобиля они требовали 200 долларов. Во время обысков у руководителя обнаружили более 230 тысяч долларов наличными.