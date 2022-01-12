Одесский бизнесмен оказался владельцем криптовалюты на 19 млрд грн. Документ

Юрий Сергиенко
Деньги
1 минута
4,4 т.
Одесский бизнесмен оказался владельцем криптовалюты на 19 млрд грн. Документ

Один из одесских бизнесменов владеет 16 тысячью биткоинов. По нынешнему курсу, это более 19 миллиардов гривен.

Такая информация содержится в решении суда по делу о снижении налоговой нагрузки, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Указанное количество криптовалюты он получил после раздела имущества с женой (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Решение суда.
Видео дня

Имя бизнесмена является анонимным. Однако известно, что договор о разделе имущества был заключен в 2017 году.

Решение суда.

Не исключено, что такая информация может быть опечаткой. Так, ранее с ошибкой в реестр было загружено решение, в котором судья якобы использовал ненормативную лексику.

Правде есть еще одно решение суда, где фигурирует такое же количество биткоинов. В нем есть чуть больше информации о бизнесмене – в 2017 году он заключал сделку по покупке Дюковского парка.

Еще одно решение суда.

Как уточняет DEV, с 2019 года ООО "КП Дюковский парк" называется иначе – ООО "Цегляне", которая, вероятно, работает на рынке недвижимости.

В 2020-м компания фигурировала в скандале о строительство нового жилого комплекса в Одессе.

Ранее OBOZREVATEL писал об американце, который бросил учебу ради занятия криптовалютами. Парень говорит, что зарабатывает более миллиона долларов в месяц.

Обращение команды OBOZREVATEL
УкраинаОдессаКриптовалютыбиткоин