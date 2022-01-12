Одесский бизнесмен оказался владельцем криптовалюты на 19 млрд грн. Документ

Один из одесских бизнесменов владеет 16 тысячью биткоинов. По нынешнему курсу, это более 19 миллиардов гривен.

Такая информация содержится в решении суда по делу о снижении налоговой нагрузки, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Указанное количество криптовалюты он получил после раздела имущества с женой (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

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Имя бизнесмена является анонимным. Однако известно, что договор о разделе имущества был заключен в 2017 году.

Не исключено, что такая информация может быть опечаткой. Так, ранее с ошибкой в реестр было загружено решение, в котором судья якобы использовал ненормативную лексику.

Правде есть еще одно решение суда, где фигурирует такое же количество биткоинов. В нем есть чуть больше информации о бизнесмене – в 2017 году он заключал сделку по покупке Дюковского парка.

Как уточняет DEV, с 2019 года ООО "КП Дюковский парк" называется иначе – ООО "Цегляне", которая, вероятно, работает на рынке недвижимости.

В 2020-м компания фигурировала в скандале о строительство нового жилого комплекса в Одессе.

Ранее OBOZREVATEL писал об американце, который бросил учебу ради занятия криптовалютами. Парень говорит, что зарабатывает более миллиона долларов в месяц.