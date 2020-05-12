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12 мая • обновлено в 21:41
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Из-за задержек выплат медикам уволен чиновник Одесской ОГА

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Заместитель главы Одесской областной госадминистрации Виталий Свичинский уволен с должности в связи с задержками выплат надбавок медикам, которые лечат больных коронавирусом COVID-19.

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Об этом "Укринформу" сообщил спикер Одесской ОГА Денис Соколов. Он уточнил, что соответствующее распоряжение издал глава области Максим Куцый.

Из-за задержек выплат медикам уволен чиновник Одесской ОГА

Из-за задержек выплат медикам уволен чиновник Одесской ОГА

day.kyiv.ua

"Глава облгосадминистрации Максим Куцый издал распоряжение об увольнении с должности своего заместителя Виталия Свичинского – за несвоевременную выплату надлежащих доплат медикам, причастным к работе с пациентами, инфицированными COVID-19", – сказал он.

Соколов пояснил, что это стало последней каплей, которая повлияла на решение об увольнении. Руководителя ОГА не устраивало выполнение его замом других служебных поручений.

Также из-за задержки выплат медикам и водителям "скорых" будет уволен исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Владислав Терлецкий.

В свою очередь Свичинский заявил, что его увольнение носит политический характер и задачу эту главе ОГА якобы "поставили сверху".

"Наверное есть соответствующие документы о дисциплинарном производстве, служебное расследование и соответствующее взыскание? Продемонстрируйте такое", – написал он в Facebook.

Также чиновник напомнил, что он написал процедурное заявление о об увольнении еще 11 октября 2019 года, выполняя статью 10 закона "О местных государственных администрациях", согласно которой заместители глав местных госадминистраций должны заявить о прекращении своих полномочий новоназначенным главам в день их назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области медикам, которые борются с коронавирусом, недоплатили 270 млн грн. Облгосадминистрация в середине апреля получила субвенцию из госбюджета на доплаты медикам в размере 309 млн грн, но из этой суммы по назначению пошел только 41 млн грн.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Куцый
Место
Украина Одесса
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